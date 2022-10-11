2022/10/11 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

أعلن عضو برلمان كردستان علي حمه صالح، يوم الثلاثاء، انه تمكن من منع الممثل والمطرب المصري محمد رمضان من إحياء حفل في مدينة أربيل عاصمة الإقليم وذلك حفاظا على قيم ومبادئ المجتمعات.

وقال حمه صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، تابعته (بغداد اليوم)، إنه "كان من المقرر أن يُقام لرمضان حفل كبير في 27 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري في أربيل"، مبيناً أن "رمضان أكثر شخصية مثيرة للجدل داخل المجتمعات العربية وظهوره محل انتقاد المجتمعات، وهذا الشخص متهم بتعاطي المخدرات، والاعتداءات الجنسية، والمثلية الجنسية، وعشرات التهم الأخرى المماثلة".

وأضاف أن "هذا الشخص في الوقت الذي تم فيه منعه من إحياء الحفلات الغنائية في بلده وقطر وسوريا وبغداد، كان من المقرر أن يُقيم حفلا كبيرا يوم 27 من هذا الشهر في اربيل وان يحضره جمهوره من تلك البلدان المذكورة وقد وصل سعر بطاقة الحضور إلى 500 دولار أمريكي".

وكان من المقرر ان يحيي الفنان المصري حفلا غنائيا في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق في 27 من الشهر الجار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تمنع محمد رمضان من إحياء حفلة غنائية في المدينة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تمنع محمد رمضان من إحياء حفلة غنائية في المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).