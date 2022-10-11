طقس العراق.. زخات مطر بدءاً من الخميس

2022/10/11 | 12:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد

للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط زخات

مطر بدءاً من الخميس.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طقس البلاد ليوم غد

الأربعا

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