النزاهة توصي بتخفيض أجور فحص المتانة للمركبات

2022/10/11 | 12:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الثلاثاء، بتخفيض أجور الفحص من قبل

الشركة المُستثمرة لمشروع فحص المتانة

للمركبات (نظام الهزة) بما يتناسب مع عدد

الفقرات التي يتمُّ فحصها بصورةٍ

فعليَّةٍ.

وقالت ال

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