خلافات كردية عميقة تؤخر اختيار رئيس العراق المقبل

2022/10/11 | 12:35 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق (الديمقراطي والاتحاد الوطني) إلى ذروتها، وأدت إلى عدم اتفاق الطرفين على مرشح تسوية لرئيس جمهورية العراق المقبل، رغم التدخلات المحلية والدولية.

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