نائب يكشف: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد الخميس

2022/10/11 | 12:36 - المصدر: وكالة خبر

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كشف النائب المستقل حسين عرب، الثلاثاء، عن موعد جديد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فيما تحدث عن تغير سيطرأ على المعادلة السياسية.

وقال عرب في تدوينة: “الخميس ..



جلسة انتخاب الرئيس”، لافتاً إلى أن “المعادلة السياسية ستتغير بعد هذا اليوم”.

ولم يفصح النائب عن طبيعة التغيرات التي ستحدث على شكل المعادلة السياسية القائمة.

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