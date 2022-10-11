“طريق الموت” بين بغداد وكوردستان يسجل 5 حوادث مرورية خلال 24 ساعة

2022/10/11 | 12:36 - المصدر: وكالة خبر

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افاد مصدر امني في ديالى اليوم الثلاثاء بتسجيل 5 حوادث مرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية في ديالى خلفت 7 مصابين وضحايا، جميعها على الطريق الممتدة بين بغداد وكركوك.

وقال المصدر، إن مدنيين اثنين لقوا مصرعهما وأصيب آخران جراء 5 حوادث مرورية بين دهس غير متعمد وتصادم عجلات على طريق بغداد – كركوك ضمن حدود ديالى.

وبين أن أسباب الحوادث تعود لعدم تنظيم سير المركبات والفوضى في عمليات الاعمار والضوابط المرورية الى جانب اهمال قواعد السلامة المرورية.

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