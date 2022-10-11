2022/10/11 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمات يعيشها التونسيون بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الرئيسية ونقصها خلال الأسابيع الماضية، وهو ما يهدد بتحويل السخط العام الشديد في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى اضطرابات أكبر، وفقا لوكالة "أسوشيتدبرس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس.. سخط شعبي بسبب "نقص الغذاء" وتحذير من اضطرابات وشيكة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس.. سخط شعبي بسبب "نقص الغذاء" وتحذير من اضطرابات وشيكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).