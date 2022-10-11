2022/10/11 | 13:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: محمد النصار لست رواقيا لأن قلبي لايزال يصر على تفسير هذه...

ظهرت المقالة قصائد لـ محمد النصار: لست رواقيا..



إحتجاج..



محمود درويش أولاً على المسلة.

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