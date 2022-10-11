2022/10/11 | 13:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديكتاتور كوريا الشمالية المتقلب يصعد سلوكه العدواني مؤخرًا، إذ أجرى ما لا يقل عن سبع اختبارات للصواريخ في الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك اختبار أرسل خلاله صاروخًا بشكل مباشر عبر اليابان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يقول الخبراء إن خزانة ملابس كيم جونغ أون "الجريئة" تشير إلى استراتيجيته العسكرية؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا يقول الخبراء إن خزانة ملابس كيم جونغ أون "الجريئة" تشير إلى استراتيجيته العسكرية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).