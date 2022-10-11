إصابة إثنين من منتسبي إعلام الحشد بتفجير غرب الأنبار

2022/10/11 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليومأصيب اثنان من منتسبي إعلام الحشد الشعبي ومنتسب من فصيل المتفجرات في قيادة عمليات الانبار للحشد بانفجار عبوة ناسفة لداعش أثناء عملية مسح ميداني لمعالجة المتفجرات وذلك بالتعاون مع قوات حرس الحدود اللواء التاسع في المنطقة الحدودية الفاصلة بين العراق و سوريا ، وتسبب الانفجار بإصابات طفيفة لاثنين من اعلاميي الحشد اثناء تغطيتهم العملية ومنتسب في فصيل المتفجرات.

إعلام الحشد الشعبي

11 تشرين الأول 2022

#مديريةالإعلامالعامة#هيئةالحشدالشعبي

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