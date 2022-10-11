البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق

2022/10/11 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

انهى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، القراءة الاولى لمشروع قانون العيد الـوطني لجمهورية العـراق.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب انهى القـراءة الاولى لمشروع قانون العيـد الـوطني لجمهوريـة العـراق".

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