الاستثمار النيابية: العراق يمتلك وفرة مالية تصل إلى أكثر من 86 مليار دولار 

2022/10/11 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعتبرت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أن العراق و"لأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية"، إلى الآن لديه وفرة مالية لا تملكها الدول المجاورة.

وقال عضو اللجنة حسين السعبري، إن "العراق يمتلك وفرة مالية تصل إلى أكثر من 86 مليار دولار ولا يحتاج إلى مساعدات وبهذا أصبحت قوة العراق الاقتصادية كبيرة جداً، إذ إن العراق ولأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية إلى الآن لديه وفرة مالية لا تملكها الدول المجاورة، إذ إن جميعها في السالب ولديها مشكلات اقتصادية وكذلك الدول الأوروبية".

وتابع السعبري في حديثه لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "العراق يفتقد لحكومة قوية لو كانت موجودة لكانت هناك طفرة في اقتصاده"، معرباً عن أمله بأن "تتشكل حكومة كاملة الصلاحيات وتأتي بأشخاص همهم خدمة المواطن".

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