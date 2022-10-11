نظارة ThinkRealitty VRX.. ابتكار جديد مصمم لعالم الميتافيرس من Lenovo

2022/10/11 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت شركة لينوفو Lenovo نظارة جديدة تحمل اسم نظارة ThinkRealitty VRX ومصممة لعالم الميتافيرس.

والآن تعمل الشركة بتركيز لتصبح نظارة ThinkRealitty VRX منافسة لعمالقة شركات التكنولوجيا الأخرى.

– مواصفات نظارة ThinkRealitty VRX:

أولًا: تم تجهيز نظارة Lenovo للواقع الافتراضي ThinkReality VRX بمعالج Snapdragon XR.

هذا بالإضافة إلى أنها تحوي بصريات على شكل دائري ووظائف كاملة للواقع الافتراضي.

ونظارة ThinkReality VRX عبارة عن قناة ميتافيرس عالية الجودة وآمنة للمؤسسات مع وظائف متعددة.

علاوة على ذلك توفر النظارة مجموعة كاملة من خدمات المؤسسات الشاملة للمستخدمين.

كما يمكن استخدام نظارة ThinkReality VRX من Lenovo كأداة قائمة بذاتها أو يمكن توصيلها بجهاز كمبيوتر.

الأهم من ذلك كله أنها تدعم الحلول المستندة إلى السحابة، بما في ذلك NVIDIA CloudXR.

كذلك يمكن أن توفر النظارة أداءً متميزًا يعتمد على وحدة معالجة الرسومات مع تجربة مستخدم رائعة.

وتتعاون شركة Lenovo حاليًا مع شركات السوفت وير ليكون لها وجود في ميتافيرس لعرض مجموعة منتجاتها وحلولها.

كذلك توفر الشركة منصة للشراكة والتعاون مع عملائها، وتتضمن: الاستشارات ونشر السحابة وإنشاء المحتوى ودعم العملاء.

ومن المتوقع أن تتوفر نظارة ThinkReality VRX من Lenovo في أوائل العام المقبل.

ومع ذلك ستكون تلك النظارة الجديدة متاحة للوصول المبكر إلى مجموعة مختارة من شركاء Lenovo في وقت لاحق من هذا العام.

وعلى الرغم من ذلك لا تزال هناك بعض التفاصيل الأساسية التي تفتقر إليها نظارة الواقع الافتراضي الجديدة؛ حيث لم يتم عرض تفاصيل الأسعار والتوافر العالمي حتى الآن.

– نبذة عن تاريخ Lenovo

أخيرًا يذكر أن Lenovo هي شركة صينية عملاقة للتكنولوجيا والحواسيب ومقرها في بكين، الصين، وفي موريسفيل، كارولاينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتميز الشركة الصينية بتصميم وتطوير وتصنيع وبيع:

أجهزة اللابتوب.

الأجهزة اللوحية.

الجوالات الذكية.

الخوادم.

أجهزة التخزين الإلكترونية.

تكنولوجيا المعلومات.

إدارة البرامج.

أجهزة التلفاز الذكية.

والمثير للاهتمام أن شركة Lenovo تعمل في أكثر من 60 دولة وتبيع منتجاتها في حوالي 180 دولة.

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