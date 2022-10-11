مجلس النواب ينهي تكليف وزير المالية وكالة

2022/10/11 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على

قرار بإنهاء تكليف احسان عبد الجبار

وزير النفط من منصب وزير المالية/ وكالة.

وكان المجلس قد صوت في وقت سابق من جلسة

اليوم على إضافة فقرة إلى جدول أعماله

(إنهاء تكل

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