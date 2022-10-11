اجتماع نيابي بحضور وزير الخارجية بشأن الإعتداءات الأخيرة على كردستان (فيديو)

2022/10/11 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب

محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء،

اجتماعاً نيابياً بحضور وزير الخارجية

بشأن الاعتداءات الأخيرة على كردستان.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول

لرئيس مجلس النواب في بي

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