وكالة وزارة الداخلية بشأن مافيات المخدرات: مستمرون بزجهم خلف القضبان

2022/10/11 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عماد الدليمي، اليوم الثلاثاء، أن معركة القوات الامنية مع مافيات المخدرات "مستمرة"، فيما دعا الى ملاحقة هذه الآفة وزجهم "خلف القضبان".

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