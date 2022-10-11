خلال تغطية إعلامية.. إصابة إثنين من إعلام الحشد بتفجير غرب الأنبار

2022/10/11 | 13:45 - المصدر: وكالة خبر

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أصيب اثنان من منتسبي إعلام الحشد الشعبي ومنتسب من فصيل المتفجرات في قيادة عمليات الانبار للحشد بانفجار عبوة ناسفة لداعش أثناء عملية مسح ميداني لمعالجة المتفجرات وذلك بالتعاون مع قوات حرس الحدود اللواء التاسع في المنطقة الحدودية الفاصلة بين العراق و سوريا ، وتسبب الانفجار بإصابات طفيفة لاثنين من اعلاميي الحشد اثناء تغطيتهم العملية ومنتسب في فصيل المتفجرات.

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