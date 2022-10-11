حمودي والمندلاوي يؤكدان سرعة تشكيل الحكومة ومناقشة برنامجها بمسؤولية

2022/10/11 | 13:45 - المصدر: وكالة خبر

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استقبل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي صباح اليوم النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي .

وبحث الجانبان / حسب بيان لمكتب حمودي / تطورات الساحة الوطنية والحراك البرلماني.

واكد أهمية اكمال الاستحقاقات الدستورية والاسراع بتشكيل الحكومة، ومناقشة برنامجها بمسؤولية وطنية، على ان يكون برنامجا خدميا وملبيا للمطالب الشعبية، بما يعزز ثقة المواطن بالبرلمان والحكومة.

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