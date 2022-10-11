2022/10/11 | 14:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصيب اثنان من منتسبي إعلام الحشد الشعبي ومنتسب من فصيل المتفجرات في قيادة عمليات الانبار للحشد بانفجار عبوة ناسفة لداعش أثناء عملية مسح ميداني لمعالجة المتفجرات وذلك بالتعاون مع قوات حرس الحدود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جرحى من الحشد الشعبي بتفجير غرب الانبار المركز الخبري الوطني.

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