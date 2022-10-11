المندلاوي يترأس اجتماعاً للجنة العلاقات الخارجية بحضور وزير الخارجية وكادر الوزارة

2022/10/11 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد ” محسن المندلاوي ” اجتماعاً لِـ لجنة العلاقات الخارجية ، بحضور وزير الخارجية والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة الإعتداءات الأخيرة على مناطق في اقليم كردستان العراق .

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