ارتفاع مبيعات الدولار النقدية للمصارف وشركات التوسط بشكل كبير

2022/10/11 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت مبيعات الدولار النقدية للمصارف وشركات التوسط بشكل كبير، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها لأقل من 5 ملايين دولار.

كما ان “البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 266 مليونا و50 الفا و662 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

بالإضافة إلى ان المبيعات النقدية من الدولار ارتفعت لتصل الى 68 مليونا و900 الف دولار بعد ان كانت 4 ملايين و500 الف دولار ليوم امس الاثنين، فيما ذهبت معظم المبيعات الاخرى لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 197 مليوناً و150 الفا 662 دولارا.

كما ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و25 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 279 شركة توسط.

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