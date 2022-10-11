تيار الحكمة: تفاهمات الاطار التنسيقي نحو تشكيل الحكومة وصلت الى مراحل جيدة ومتقدمة

2022/10/11 | 14:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو تيار الحكمة الوطني رحيم العبودي، أن تفاهمات الاطار التنسيقي نحو تشكيل الحكومة وصلت الى “مرحلة جيدة”، مشيراً الى ان الاطار ماض بتشكيل الحكومة سواء بتقديم أو تأخير الموعد عدة ايام.وقال العبودي: ان “من يقرر موعد جلسة انتخاب … Readmore

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