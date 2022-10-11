عراقية إلى العالمية.. أغنية رحمة رياض لكأس العالم ٢٠٢٢ تلاقي تفاعلاً

2022/10/11 | 14:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الأغنية الرسمية المنتظرة “Light the Sky” لكأس العالم 2022، الذي سيقام هذه المرة في قطر.التحضيرات للأغنية كانت من قبل المنتج العالمي RedOne (رضوان المغربي الأصل)، الذي جمع كلاً من نورا فاتحي، رحمة رياض، بلقيس ومنال في الأغنية والكليب.… Readmore

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