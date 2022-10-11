2022/10/11 | 14:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gSLrqe4iXz8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. افتتاح عيادة الموصل الخيرية بعد تاثيثها من قبل فريق الموصل القديمة تقرير - انس الشرقي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. افتتاح عيادة الموصل الخيرية بعد تاثيثها من قبل فريق الموصل القديمة تقرير - انس الشرقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).