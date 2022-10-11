السفيرة الاسترالية بالعراق تزور الكاظمية والاعظمية: أينما ذهبت أرى كرم ومحبة وتقدير الشعب العراقي(صور)

2022/10/11 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرفت السفيرة الاسترالية في العراق

باولا غانلي بزيارة المدينتين

القديمتين في العراق وهما الكاظمية

والأعظمية.

ونقل بيان للسفارة الاسترالية تابعتها

وكالة نون الخبرية ان السفيرة زارت مرقد

الإمام أبو حني

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