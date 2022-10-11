2022/10/11 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء،

القراءة الأولى لخمسة مشاريع قانون.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن

"مجلس النواب أنهى القراءة الاولـى

لمشروع قانون تعديـل قان

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