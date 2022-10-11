صحة الانبار تعلن انحسار موجة فيروس كورونا

2022/10/11 | 14:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة محافظة الانبار محمد صباح الدليمي ، الثلاثاء ، عن انحسار موجة فيروس كورونا في عموم المناطق بالتزامن مع خلو مراكز الحجر الصحي من المصابين بالفيروس للمرة الاولى منذ تسجيل اول اصابة بالفيروس.

وقال الدليمي إن “موجة مرض فيروس كورونا سجلت انحسارا كبيرا ولم تسجل مراكز الحجر الصحي سوى اصابات فردية بسيطة يتم الشفاء منها بصورة سريعة على العكس ما شهدته المحافظة في العام الماضي مع قرب حلول فصل الشتاء “.

واضاف ان ” الاقبال على منافذ التطعيم ضد فيروس كورونا المنتشرة في عموم مدن الانبار سجلت عزوف كبير من قبل المواطنين نتيجة انحسار المرض الا ان دائرة صحة الانبار تؤكد لمواطنيها ضرورة اخذ اللقاح وعدم الاستهانة بالمرض كون ان الخطر مازال يداهم محافظات العراق ، مبينا ان” معظم المراكز الحجر الصحي لا تحوي الا على مصاب واحد في حين ان بقية المراكز الصحية خالية من تسجيل أي اشتباه او اصابة بالمرض”.

وأشار الدليمي الى أن “دائرة صحة الانبار دعت كافة المشمولين بالتطعيم الى التوجه الى المراكز الصحية المخصصة لاخذ جرعة اللقاح حفاظا على سلامتهم من الاصابة بالامراض الانتقالية”.

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