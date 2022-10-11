الأسبوع المقبل.. اجتماع موسع لمناقشة الواقع التربوي وملف الأبنية المدرسية

2022/10/11 | 14:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الثلاثاء، بعقد اجتماع نيابي موسع الأسبوع المقبل لمناقشة الواقع التربوي والأبنية المدرسية.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان، أن المندلاوي "استقبل نقيب المعلمين عباس السوداني، وأعضاء النقابة، بحضور النواب مصطفى سند، عادل الركابي، لبحث الواقع التربوي والاستماع الى المشكلات والتحديات التي تواجه شريحة التربويين".

وأكد المندلاوي، بحسب البيان، أنّ "القطاع التربوي يعد واحداً من أهم القطاعات التي يجب دعمها وتغيير واقعها، باعتباره المحطة الأساسية لصنع المواطن القادر على بناء وخدمة وطنه"، داعياً في الوقت ذاته إلى "إطلاق ثورةٍ إصلاحيةٍ شاملةٍ لإنقاذ هذا القطاع من الأزمات التي يعاني منها والإسراع بتعديل قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين بما يسهم في تأمين تطلعات وحماية هذه الشريحة المهمة".

ووجه النائب الأول، "بعقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل بين لجنة التربية النيابية ونقابة المعلمين لتبادل المقترحات والرؤى والاستماع إلى الاحتياجات التي تهدف إلى تغيير الواقع التربوي وحسم الجوانب الفنية والمالية لملف الأبنية المدرسية والاهتمام بشريحة المعلمين".

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