2022/10/11 | 14:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثر انفجار عبوة ناسفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة اثنين من كادر إعلام الحشد الشعبي في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة اثنين من كادر إعلام الحشد الشعبي في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).