المنافذ الحدودية تضبط سيارات مهربة دون الموديل في البصرة

2022/10/11 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي بتكثيف الدور الرقابي والإشراف المباشر على منع عمليات التهريب، وبناء على معلومات خاصة بهيأة المنافذ الحدوديه عن وجود عجلات مهربة تتواجد في أحد الكراجات الكائن في محافظة البصرة والتي تم دخولها عن طريق منافذ ومعابر غير رسميه وبطرق مخالفة للقانون كونها تحت الموديل المسموح باستيراده.

على الفور تم تشكيل فريق عمل وعرضت الكيفيه على السلطات القضائية العليا في المحافظة.

وبعد استحصال قرار قضائي بضبطها اصولياً تم الانتقال الى اماكن تواجد هذه العجلات المهربة وتم ضبطها بموجب محضر ضبط اصولي.

عرضت اوليات الضبط امام انظار السيد القاضي التحقيق المختص والذي قرار احالة الاوراق التحقيقية والعجلات المضبوطة الى مديرية كمارك المنطقة الجنوبية.





وتأتي هذه الجهود حرصاً من هيأة المنافذ الحدودية في متابعة وأحكام السيطرة على ملف تهريب العجلات دون الموديل حيث وجهت الهيأة ضربات متكررة من خلال ضبطها الالالف من العجلات والتي سلمت بشكل هدايا الى وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة من اجل دعمها في اداء مهامها وتقليل نفقات الشراء مما وفر اموال طائلة لصالح خزينة الدولة.

والهيأة مستمرة في متابعة هذا الملف وصولا للمنفذيين والمتعاونيين معهم لينالوا جزائهم العادل.

هيأة المنافذ الحدودية11 تشرين الاول 2022

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