الحلبوسي يحدد الخميس المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية ويرفع الجلسة

2022/10/11 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، رفع الجلسة، فيما حدد يوم الخميس المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر رفع الجلسة، والاعلان عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الاول سيكون جدول الاعمال من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية".

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