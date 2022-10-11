2022/10/11 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد لا تبدو الحقيبة السوداء التي يطلق عليها "كرة القدم النووية" ذات أهمية من حيث الشكل، لكنها ترافق الرئيس الأميركي أينما ذهب ولا تفارق يد عسكري، فهي تحتوي على رموز وخطط تمكن الرئيس من الإيذان بشن ضربات نووية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كرة القدم النووية" وقطعة "البسكويت".. حقيبة وخطط سرية لا تفارق الرئيس الأميركي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كرة القدم النووية" وقطعة "البسكويت".. حقيبة وخطط سرية لا تفارق الرئيس الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).