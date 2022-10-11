2022/10/11 | 15:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعتبر وادي حلفين من بين أكبر الأودية بسلطنة عُمان، ليس ذلك فقط، إذ ذكر حساب "اكتشف عُمان"، عبر موقع "إنستغرام"، أن مياهه تصب في بحر العرب أيضًا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد رحلة طويلة.. مياه هذا الوادي بسلطنة عُمان تصب أخيرًا ببحر العرب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد رحلة طويلة.. مياه هذا الوادي بسلطنة عُمان تصب أخيرًا ببحر العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).