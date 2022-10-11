انهاء الانسداد السياسي على طاولة نقاش السوداني وطالباني

2022/10/11 | 15:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، تشكيل الحكومة وانهاء الانسداد السياسي.

وقال بيان لمكتب طالباني انه “جرى خلال اللقاء الذي حضره درباز كوسرت رسول عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي وخالد شواني عضو المكتب السياسي، بحث آخر التطورات السياسية وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة وإنهاء الانسداد السياسي في العراق، فيما شدد الجانبان على توحيد الجهود الوطنية من أجل تشكيل حكومة قوية وخدمية تكون حامية لحقوق الجميع”.

وأوضح طالباني وفقا للبيان “رؤية الاتحاد الوطني حول حكم وإدارة البلاد قائلا: إن مساعينا هي من أجل إنجاح العملية السياسية وإدارة أفضل” مضيفا “نريد أن تخدم الحكومة القادمة المواطنين أكثر ودون تمييز وتواجه الفساد واللاعدالة وتنفيذ الحقوق الدستورية للكرد وعدم انتهاكها، لأننا لن نساوم على حقوق مواطنينا”.

من جهته أشاد محمد شياع السوداني “بدور الاتحاد وجهود الرئيس بافل جلال طالباني لإنهاء التوتر والخلافات، لافتا الى إننا “فرحون بأن نهج الرئيس مام جلال لايزال حيا وهو نهج يعمق روح الوئام والتعايش ويجعل من الحوار والتفاهم أساسا لحل المشكلات”.

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