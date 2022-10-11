رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية (فيديو)

2022/10/11 | 15:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

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