2022/10/11 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية، تصدير 29.28 مليون طن من السلع...

ظهرت المقالة ايران تصدر 12.3 مليار دولار سلعا لبلدان الجوار..



والعراق والامارات بالصدارة أولاً على المسلة.

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