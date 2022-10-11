مسؤولان لبنانيان: حزب الله يعطي الضوء الأخضر لاتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل

2022/10/11 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال مصدران لبنانيان كبيران يوم الثلاثاء إن جماعة حزب الله اللبنانية أعطت...

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