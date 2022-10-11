2022/10/11 | 15:16 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق

Feed created by FiveFilters.org

https://www.alaraby.co.uk/news/iraq

العراق: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مرهونة باتفاق الحزبين الكرديين

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86

العراق: خسائر التغير المناخي تصل إلى 10 مليارات دينار يومياً

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B

أربيل تمنع إقامة حفل للمصري محمد رمضان

https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86

حسابات الربح والخسارة في قرار انسحاب "الصدريين" من البرلمان العراقي

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%2522%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%2522-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A

العراق يلجأ للمياه الجوفية في الزراعة بسبب أزمة الجفاف

https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).