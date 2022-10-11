علاوي يكتب:هل حقاً البرلمان يسعى لتشريع قانون تأجير العشوائيات ؟

2022/10/11 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

لا استطيع ان اصدق ان هناك من يفكر

بتأجير العشوائيات لساكنيها ؟؟؟؟؟

مسؤولية الحكومة ان توفر سكن لائق لسكان

العشوائيات في مدن حديثة مع كافة

الخدمات وبشكل مجاني للطبقات الفقيرة،

و

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