البرلمان يحدد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية (فيديو)

2022/10/11 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مجلس النواب، جلسة بعد غد الخميس

لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق

في ظل احتدام الخلافات على هذا المنصب

من قبل الحزبين الكرديين الرئيسيين

(الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد

الوطني الوردستاني).

وأ

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