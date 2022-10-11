2022/10/11 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد، لإتاحة الفرصة امام الفرق حتى اكمال الإجراءات الفنية والإدارية.

وجاء في بيان الاتحاد وتلقته (بغداد اليوم)، انه "لغرض إعطاء الفرصة لفرق الفتوة والناصرية لاكمال الإجراءات الإدارية والفنية المتفق عليها في المؤتمر الفني للدوري، وايضا لنادي التعاون من أجل حل الشكوى المرفوعة عليه من قبل مدرب الفريق واللاعبين".

وأضاف أنه "سيكون يوم الاثنين القادم 2022-10-17 آخر موعد لاستلام كشوفات اللاعبين وانهاء كافة متعلقات الاندية وبخلافة سيتم شطب النادي الغير مستوفي الشروط من المشاركة في الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023".

وأكد على أنه "قررت لجنة المسابقات ان ينطلق الدوري العراقي يوم الجمعة المصادف 2022-10-21".

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