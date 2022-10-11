انتهاء المهلة الدستورية دون تشكيل حكومة جديدة في العراق

2022/10/11 | 15:23 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مر عام على الانتخابات النيابية المبكرة في العراق دون اختيار رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة جديدة، رغم انتهاء المهلة الدستورية.الأزمة التي يمر بها العراق قد لا تكون الأولى، لكنها الأصعب والأطول.

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