شرط جزائي باهظ في عقد النرويجي هالاند مع مانشستر سيتي

2022/10/11 | 15:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن عقد النجم النرويجي إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي، يحتوي على شرط جزائي باهظ.

ووفقا لما أكده موقع “ذا أثليتيك”، فإن الشرط الجزائي في عقد هالاد، تبلغ قيمته 175 مليون جنيه إسترليني، يصبح فعالا في العام 2024.

لكن الموقع أضاف في الوقت ذاته، أن “الشرط الجزائي سيكون ساري المفعول بالنسبة للأندية خارج إنجلترا، ولا يمكن تطبيقه على الأندية الإنجليزية”.



وتابع أن “قيمة البند ستنخفض مع مرور الوقت بعد عام 2024”.

وهيمن النجم النرويجي على العناوين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، قادما من من بوروسيا دورتموند.



وسجل هالاند 20 هدفًا في 12 مباراة بكافة المسابقات حتى الآن.

وكانت تقارير إسبانية سابقة، قد أشارت إلى وجود بند “مدريد” في عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، من شأنه أن يمكّن النجم النرويجي من التوقيع مع ريال مدريد في المستقبل.

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