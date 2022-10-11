يخالف مبدأ “الفصل بين السلطات”.. خبير قانوني: انهاء تكليف وزير المالية خارج صلاحية البرلمان

2022/10/11 | 15:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد خبيران بالقانون، اليوم الثلاثاء، أن قرار إنهاء تكليف وزير المالية وكالة خارج صلاحيات مجلس النواب العراقي وغير ملزم لحكومة تصريف الأعمال برئاسة مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الخبير محمد مجيد الساعدي،في […]

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خبير قانوني: انهاء تكليف وزير المالية خارج صلاحية البرلمان المركز الخبري الوطني.

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