أوباما وزوجته في المغرب؟ حقيقة الصورة المنتشرة منذ أيام

2022/10/11 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعي ناشروها أنها للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وزوجته ميشيل، خلال زيارة حديثة إلى المغرب.

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