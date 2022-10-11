2022/10/11 | 16:26 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاتصالات: إضافة مطبعتين محليتين لطباعة المناهج الدراسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/11 | 16:26.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات: إضافة مطبعتين محليتين لطباعة المناهج الدراسية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات: إضافة مطبعتين محليتين لطباعة المناهج الدراسية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات: إضافة مطبعتين محليتين لطباعة المناهج الدراسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).