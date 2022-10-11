الزراعة تعلن اعفاء الفلاحين من بدلات الايجار

2022/10/11 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، أن

مجلس الوزراء صوت على اعفاء الفلاحين من

بدلات الايجار.

وذكر بيان للوزارة ، إن "مجلس الوزراء،

صوت على اعفاء كافة الفلاحين

والمزارعين من بدلات ايجار الاراضي

الزراعية ال

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