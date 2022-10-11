العراق في صدارة البلدان المستوردة من ايران بأكثر من 3 مليار دولار

2022/10/11 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ايران، تصدير 29.28 مليون طن من

السلع بقيمة 12.327 مليار دولار للبلدان

الـ 15 المجاورة خلال النصف الاول من

السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار

حتى 20 سبتمبر/أيلول 2022.

وقال متحدث مصلحة الجم

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