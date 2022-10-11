2022/10/11 | 16:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يشكل لجنة نيابية بشأن إنهاء عقود موظفي جامعة تكريت والجامعات الأخرى..



وثيقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يشكل لجنة نيابية بشأن إنهاء عقود موظفي جامعة تكريت والجامعات الأخرى.. وثيقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يشكل لجنة نيابية بشأن إنهاء عقود موظفي جامعة تكريت والجامعات الأخرى.. وثيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).