الكرملين: سنراقب عن كثب كل ما يتعلق بامدادت الأسلحة الى سلطات كييف

2022/10/11 | 16:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الكرملين سيراقب عن كثب كل ما يتعلق بإمدادات الأسلحة الإضافية إلى سلطات كييف.

ونوه بيسكوف، في حديث مع الصحفيين “في الواقع، تم بالفعل على نطاق واسع من قبل مختلف البلدان الإعلان عن المزيد من شحنات الأسلحة إلى كييف، لذلك بالطبع، سنراقب كل شيء باهتمام شديد”.

وتابع بيسكوف القول “نحن ندرك جيدا المزاج السائد هناك عشية قمة مجموعة السبع، ومن المتوقع أن تستمر بالسير على طريق المواجهة”.

وستعقد دول مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر الفيديو، كما سيشارك فيه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وسيتم خلال اللقاء بحث ومناقشة عواقب الضربات الصاروخية الروسية ضد أهداف في أوكرانيا.

وطالب الرئيس زيلنسكي، مرارا، الغرب والولايات المتحدة بزيادة الدعم العسكري المقدم لبلاده، محذرا من مغبة التقدم الروسي على أراضيه وما لذلك من خطر على عواصم القارة العجوز.

وعقب الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت كييف ومدن أوكرانية أخرى بالأمس، أعلنت المانيا أنها ستسلم أول منظومة من أربعة أنظمة دفاع جوي طراز (IRIS-T) إلى أوكرانيا في غضون أيام.

كما تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالتزام فرنسا زيادة دعمها لأوكرانيا، بما يتوافق مع الاحتياجات التي عبرت عنها كييف، بما في ذلك في مجال المعدات العسكرية.

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